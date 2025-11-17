После покупки

Онлайн-моллы осознали, что для поддержания темпов развития необходимо теперь не просто продавать товары, а как можно дольше удерживать внимание аудитории, создавая точки взаимодействия с покупателями за пределами непосредственно акта покупки. Большой трафик на платформах дал возможность продавать и собственные рекламные площади. Первым шагом стало создание медийных инструментов – не только для селлеров, но и для сторонних компаний, желающих растить знание о своих брендах.