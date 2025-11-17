После покупки

После покупкиЗачем маркетплейсам медиаэкосистемы
Постепенное насыщение рынка электронной коммерции заставляет торговые платформы искать альтернативные пути развития. Согласно исследованию McKinsey, стоимость привлечения нового клиента в e-commerce выросла на 60% за последние пять лет, что делает традиционную модель роста экономически неэффективной.
Онлайн-моллы осознали, что для поддержания темпов развития необходимо теперь не просто продавать товары, а как можно дольше удерживать внимание аудитории, создавая точки взаимодействия с покупателями за пределами непосредственно акта покупки. Большой трафик на платформах дал возможность продавать и собственные рекламные площади. Первым шагом стало создание медийных инструментов – не только для селлеров, но и для сторонних компаний, желающих растить знание о своих брендах.