Главная / Мнения /

Не сразу благоустроилась

Как изменился облик Москвы за 25 лет
Олег Шапиро , сооснователь архитектурного бюро Wowhaus

За четверть века с любым городом происходят кардинальные изменения, которые превращают его в новое пространство, отражающее дух времени. Москва готовится к новому этапу трансформации транспортной сети. Власти анонсировали грандиозную стройку: в ближайшие три года в городе появится свыше 280 км новых дорог, десятки мостов и пешеходных переходов.

История Москвы показывает, что каждая эпоха оставляет свой отпечаток, будь то переход от модерна к конструктивизму в начале XX в. или развитие постмодернизма и хайтека в конце столетия. Чтобы наглядно осознать, насколько сильно могут измениться облик и жизнь любого города за четверть века, представьте себе Москву 1917 г., на пороге революции, и столицу 1945 г., после Победы в Великой Отечественной войне. Это будут две совершенно разных Москвы – с точки зрения архитектуры, урбанистики и атмосферы.

