Через тернии к звездам и полосам

И с одной стороны, понять кульбиты настроения можно. Но с другой, исходя из глубины кризиса, в который погрузились двусторонние отношения в 2022 г., сложность переговорного процесса вполне объяснима и понятна. Ведь дело не только в санкциях или в продолжении боевых действий на Украине, а в том, что двусторонние отношения практически лишились многолетнего «центрального сюжета», вокруг которого можно было их выстраивать, – договоренностей по стратегической стабильности. Нынешняя американская администрация пока не выразила реального интереса в сотрудничестве по этому вопросу.