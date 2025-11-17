Через тернии к звездам и полосам

Через тернии к звездам и полосам92 года назад установлены дипломатические отношения между СССР и США
За многие годы разных «окон возможностей» было достаточно, но ни одно из них не привело к долгосрочному партнерству, основанному на взаимоуважении и учете национальных интересов друг друга. И кому-то это может показаться веской причиной, чтобы вовсе отказаться от попыток прийти к согласию с США. Ведь «ничего не изменится и все будет, как обычно».
Проблема такой позиции не в игнорировании полезности диалога двух стран, а в неверной интерпретации целеполагания. Не надо приходить к согласию и стремиться к гармонии, потому что отсутствие того и другого в отношении двух стран – не черта времени и не итог разного рода перипетий в двусторонних отношениях, а вечная и неизменная данность международной системы.
И этот факт не является преградой для их развития. Не только потому, что США и Россия – две главные ядерные державы и ради сохранения международной стабильности они должны быть постоянно «на связи». А еще и потому, что основная задача при выстраивании взаимодействия двух стран – создать условия, при которых, дойдя до пресловутой красной линии, они смогут договориться о решении проблемы и сесть за стол переговоров.
С февраля 2025 г., после первого публичного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина с момента возвращения первого в Белый дом, такая система, казалось, начала снова выстраиваться – контакт между Кремлем и Овальным кабинетом есть. Но медийно-общественный энтузиазм (по крайней мере, в России), сопровождавший первые месяцы диалога, начал выветриваться ближе к концу весны и практически испарился через некоторое время после саммита двух президентов на Аляске.
И с одной стороны, понять кульбиты настроения можно. Но с другой, исходя из глубины кризиса, в который погрузились двусторонние отношения в 2022 г., сложность переговорного процесса вполне объяснима и понятна. Ведь дело не только в санкциях или в продолжении боевых действий на Украине, а в том, что двусторонние отношения практически лишились многолетнего «центрального сюжета», вокруг которого можно было их выстраивать, – договоренностей по стратегической стабильности. Нынешняя американская администрация пока не выразила реального интереса в сотрудничестве по этому вопросу.
Таким образом, сейчас российско-американские отношения нуждаются не в структурном (наполнение), а системном (форма) переосмыслении – в определении сферы пересечения интересов, вокруг которой будут развиваться другие направления взаимодействия. Это может быть тот же вопрос стратегической стабильности, но с учетом новых технологических реалий и состояния международного ядерного баланса сил.
Но перед этим США и России предстоит разрешить ситуацию вокруг Украины. С самого начала нынешнего этапа переговоров в Москве и Вашингтоне хотели минимизировать зависимость двусторонних отношений от того, что происходит на украинском направлении. Пока достичь этого разделения не удалось: администрация Трампа выстроила свою переговорную позицию таким образом, что, только преодолев конфликт, она сможет перейти к полноценному обсуждению сфер двустороннего взаимодействия.
Быстрых результатов ждать не надо. Последние 92 года отношений это подтверждают.