Две минуты тишины

Название «молчаливого» альбома само по себе звучит как предостережение, не говоря уж о треках, намекающих на мир, в котором больше нет места человеку. С другой стороны, на фоне только что проведенных в Европе мероприятий в память об окончании в ноябре 1918 г. Первой мировой войны трудно отделаться от мысли об очевидном и значительном смягчении нравов – ведь сопоставимые с нынешними международные обстоятельства в системе координат, существовавшей столетие назад, уже наверняка привели бы ко всеобщему открытому столкновению.