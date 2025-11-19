Газета
Инновации любят счет

Как сделать эффективной господдержку высокотехнологичных секторов
Людмила Полежарова , профессор кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве

Высокотехнологичные секторы экономики обладают высокой наукоемкостью, их развитие невозможно без научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Налоговое законодательство России предусматривает для НИОКР широкую палитру налоговых льгот. Однако эффективность российских льгот скромна, их потенциал пока раскрыт не полностью. Так, показатель RDE (Research & development expenditure, валовые произведенные затраты на фундаментальные и прикладные НИОКР) составил в России лишь 0,9% ВВП (данные 2022 г.). При этом по среднему показателю TSR (Implied R&D tax subsidy rate, объем предполагаемых налоговых льгот, стимулирующих затраты на НИОКР) Россия существенно превосходит многие страны мира, включая США, и пропускает вперед лишь Китай и Евросоюз. Это означает, что значительные налоговые льготы для НИОКР фактически оказываются невостребованными, не влияют на принятие решения о проведении НИОКР, на мотивацию налогоплательщиков к расходам на НИОКР.

Совершенствование налоговых стимулов НИОКР следует нацелить на оптимизацию государственных налоговых расходов, которая при этом стимулировала бы наращивание уровня НИОКР в экономике. Комплексный подход к стимулированию инноваций может включать следующие меры.

