Сами себе коммунисты

Сами себе коммунистыГлавная интрига будущего КПРФ никак не связана с борьбой за власть
В отпуске мне приснился довольно странный сон. Геннадий Зюганов во время прогулки рассказывал, кто же будет его правой рукой в Госдуме следующего созыва. Девятого созыва для вождя КПРФ.
По секрету: этим человеком оказался Анатолий Локоть. Бывший красный мэр Новосибирска, который уже почти год сидит без госдолжности, после того как пошел на компромисс – и в отставку. Последние годы рулит фракцией в зале в Охотном Ряду ростовчанин Николай Коломейцев.
После отпуска выяснилось, что вероятность такого кадрового решения – в пользу Локтя – ненулевая. А на последнем пленуме ЦК его даже назначали одним из кураторов кадровых вопросов партии.
Сейчас рокировку партийные товарищи обсуждают не меньше, чем шансы КПРФ на сохранение фракции. Эта интрига выглядит более существенной. Сейчас у КПРФ 56 мандатов, 2-е место после «Единой России», хотя и не минимум за историю Госдумы. Что будет дальше?
Официальные цифры пока не в пользу коммунистов. По электоральным рейтингам партия уступает вечному сопернику в борьбе за 2-е место: 8% против 10% у ЛДПР. В начале ноября 2020 г., т. е. накануне прошлой кампании, расклад был иным: 12% у красных против 9% у ЛДПР (данные ФОМа).
Как правило, во время выборов рейтинги партий меняются – и многое зависит от их активности и контекста. Прошлую Госдуму выбирали после пенсионной реформы и поправок в Конституцию, где КПРФ довольно отчетливо заявляла свою позицию. События 2022 г. сильно сгладили позиции многих политиков.
На минувших выходных на пленуме Зюганов напоминал однопартийцам, зачем существуют партии. Борьба за власть затерялась в его перечне между работой над моделями развития, образом будущего и движением страны вперед.
Пленум в КПРФ назвали точкой отсчета думской кампании. На нем же критиковали экономическую политику власти. Спустя два дня фракция – впервые за много лет – не стала голосовать против подготовленного этой же властью бюджета.
Вскоре можно будет увидеть, как эту позицию начнут ретранслировать избирателю «главной оппозиционной партии в стране». И начнут ли.
Нервозности рядовым депутатам добавляет непонимание, какую стратегию выберет вождь при формировании списка. Здесь всегда есть два подхода: сделать общефедеральную часть максимально большой (собрав партийных боссов и спонсоров) или, напротив, уменьшить, распределив приоритетных кандидатов между региональными группами.
Первый путь при прохождении партии в Госдуму гарантирует всем лидерам списка мандаты, но лишает стимула работать «на земле» тех, кто такую гарантию не получил. А к 2021 г. руководство компартии было среди основных инициаторов увеличения размера общефедеральной части списка.
Это значит, что вне зависимости от размера фракция будет состоять из 15 человек, которым для избрания хватит инерционных рейтингов КПРФ. И для них действительно важнее, кто будет помогать Зюганову по работе с фракцией в Госдуме.