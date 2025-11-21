«Авиатор»: одиночество в криогене

«Авиатор» поставлен по одноименному роману Евгения Водолазкина. На разных этапах над сценарием долго и, почему-то кажется, что очень мучительно, работали несколько человек, включая самого писателя, великого Юрия Арабова (постоянного соавтора Сокурова, вместе с которым они сделали 11 фильмов) и режиссера фильма Егора Кончаловского («Антикиллер»). В процессе многократных переделок сценарий так далеко ушел от литературного первоисточника, что картину трудно назвать экранизацией. Даже осторожная формулировка «по мотивам» будет не совсем правдивой: слишком малому количеству «мотивов» удалось перекочевать из книги в кино. Поклонники романа, возможно, будут этим разочарованы, но в сюжетных вольностях, конечно же, нет ничего плохого – лишь бы они шли на пользу фильму. Настоящая проблема «Авиатора» не в том, что он не похож на книгу, а в том, что, отбросив многие ее идеи, он так и не нашел, что предложить взамен.