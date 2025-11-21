«На выброс»: мусор в поисках рая на земле

«На выброс»: мусор в поисках рая на землеКонстантин Бронзит снял собственную – и пронзительную – версию «Истории игрушек»
Оранжевый галстук по имени Мак отлично жил свою жизнь на груди какого-то богача и думал, что так будет всегда, пока однажды не оказался на обочине дороги. Хозяин взял и выбросил его, чтобы покрасоваться перед девицей. Мог и пачку банкнот выкинуть, да с галстуком даже эффектнее получилось. Так Мак оказался в компании выброшенных вещей – или, говоря прямо, мусора, – ищущих дорогу в Рай. То, что Рай есть, им сообщил полиэтиленовый пакет из магазина эзотерической литературы, а он врать не будет. Мак присоседился к этим неудачникам временно, пока их маршруты сходятся – ему-то в Рай не надо. А надо вернуться домой. Явно же произошло недоразумение и его выкинули случайно. Галстук всегда был своему хозяину другом и товарищем, а не каким-то аксессуаром. А друзей разве выбрасывают?
«На выброс» (совместное производство Metrafilms и канадской студии Lakeside Animation) – четвертый полный метр Константина Бронзита, дважды номинанта премии «Оскар» за анимационные короткометражки. В его фильмографии уже есть два фильма из франшизы про трех богатырей, а также полнометражное продолжение сериала «Лунтик» – к слову, едва ли не самый удачный российский мультфильм в технологии трехмерной анимации и точно самый кассовый (507 млн руб. сборов, по данным ЕАИС государственного Фонда кино). «На выброс» – любопытный прецедент по двум причинам. Впервые Бронзит работал в тандеме – собственно, идея проекта принадлежит Дмитрию Высоцкому, создателю мультсериала «Три кота». И впервые снял полный метр, который в той же степени авторский, «артовый», как и его коротыши.