«На выброс»: мусор в поисках рая на земле

Оранжевый галстук по имени Мак отлично жил свою жизнь на груди какого-то богача и думал, что так будет всегда, пока однажды не оказался на обочине дороги. Хозяин взял и выбросил его, чтобы покрасоваться перед девицей. Мог и пачку банкнот выкинуть, да с галстуком даже эффектнее получилось. Так Мак оказался в компании выброшенных вещей – или, говоря прямо, мусора, – ищущих дорогу в Рай. То, что Рай есть, им сообщил полиэтиленовый пакет из магазина эзотерической литературы, а он врать не будет. Мак присоседился к этим неудачникам временно, пока их маршруты сходятся – ему-то в Рай не надо. А надо вернуться домой. Явно же произошло недоразумение и его выкинули случайно. Галстук всегда был своему хозяину другом и товарищем, а не каким-то аксессуаром. А друзей разве выбрасывают?