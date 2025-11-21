Газета
Главная / Мнения /

Больше обязательств – больше налогов

Бюджет как математическое зеркало экономики
Дмитрий Пищальников , вице-президент «Опоры России»

Бюджет на 2026–2028 гг. впервые за долгий период не демонстрирует привычный для последних лет скачок расходов. Государство делает шаг к более жесткой бюджетной дисциплине: на фоне снижения нефтегазовых доходов, традиционного экспорта и повышенных конъюнктурных рисков ставка делается на рост ненефтегазовой части доходов. Стратегия здравого смысла – курс на более «устойчивую модель» финансирования дефицита.

Приоритеты при этом остаются прежними: оборона и безопасность страны и исполнение социальных обязательств перед гражданами. Здесь потребовалось пересмотреть «ультраконсервативные подходы к дефициту бюджета». Если год назад предполагалось удержать дефицит на уровне около 1% ВВП, то теперь он вырастает до 1,6% ВВП – около 3,8 трлн руб. Изменение, заметное в процентах – рост на 60%, по факту – мизерное: для страны с ВВП порядка 250 трлн руб. это укладывается в допустимые рамки.

