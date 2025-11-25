Эволюция завлабов

Эволюция завлабовГрантовая поддержка исследований обеспечивает право на риск и ускоряет рост инноваций
Достижение технологического лидерства невозможно без активного использования наукоемких технологий. Сегодня бизнес все чаще обращается к науке для решения своих производственных задач, выхода на новый уровень технологических процессов. Однако не каждая компания может позволить себе иметь в своей структуре подразделения, занимающиеся исследованиями и разработками.
С учетом современных реалий развития науки, когда большинство исследований характеризуются междисциплинарностью, сконцентрировать у себя необходимые исследовательские мощности и штат с компетенциями из разных областей науки представляется крайне сложной и нерентабельной задачей. В этих условиях бизнес обращает внимание на уже имеющийся в стране научный комплекс, представленный главным образом государственными структурами. Бизнес имеет возможность выступить заказчиком востребованных исследований и разработок, проводимых учеными вузов, академических институтов и НИИ.