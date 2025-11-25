Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Эволюция завлабов

Грантовая поддержка исследований обеспечивает право на риск и ускоряет рост инноваций
Владимир Беспалов , генеральный директор РНФ, член-корреспондент РАН, доктор технических наук

Достижение технологического лидерства невозможно без активного использования наукоемких технологий. Сегодня бизнес все чаще обращается к науке для решения своих производственных задач, выхода на новый уровень технологических процессов. Однако не каждая компания может позволить себе иметь в своей структуре подразделения, занимающиеся исследованиями и разработками.

С учетом современных реалий развития науки, когда большинство исследований характеризуются междисциплинарностью, сконцентрировать у себя необходимые исследовательские мощности и штат с компетенциями из разных областей науки представляется крайне сложной и нерентабельной задачей. В этих условиях бизнес обращает внимание на уже имеющийся в стране научный комплекс, представленный главным образом государственными структурами. Бизнес имеет возможность выступить заказчиком востребованных исследований и разработок, проводимых учеными вузов, академических институтов и НИИ.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь