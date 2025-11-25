Эволюция завлабов

Достижение технологического лидерства невозможно без активного использования наукоемких технологий. Сегодня бизнес все чаще обращается к науке для решения своих производственных задач, выхода на новый уровень технологических процессов. Однако не каждая компания может позволить себе иметь в своей структуре подразделения, занимающиеся исследованиями и разработками.