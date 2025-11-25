Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Судьба «министерства магии»

Как ИИ меняет систему образования
Григорий Добромелов , руководитель аналитического центра «Департамент государственного консалтинга»

С нового учебного года изменилась система образования, созданная на рубеже XIX–XX вв. Новый технологический уклад и массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) кардинально трансформировали ее суть и философию.

Изначально люди, изучая мир, стремились ответить на вопрос «что?» – что их окружает. В индустриальную эпоху ключевым стал вопрос «как?» – как технологически функционирует мир.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте