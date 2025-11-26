Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Топливо для многодетных

Почему преждевременны разговоры о льготных ценах на бензин
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Заявление вице-спикера Государственной думы о необходимости проработки мер поддержки, связанных с покупкой бензина многодетными семьями, вызывает некоторые вопросы. Не по причине того, что я многодетный отец и заинтересован в бензине по 6 коп.: было бы неплохо, но не в этой галактике. Понятно, что начинающийся избирательный цикл требует повышенного внимания к острым общественным проблемам, но резкие заявления едва ли уместны.

Почему, собственно, бензин? Это единственное топливо, доступное многодетным? Потребители в России могут пользоваться дизельным топливом, смесями пропана и бутана, метаном в виде КПГ и СПГ, биотопливом, водородом, наконец, электричеством. На фоне огромного количества альтернатив мы опять акцентируем внимание на бензине, с которым и так периодически случаются сложности из-за недостаточной экономической эффективности его производства, связанной со сложными настройками фискальной системы.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте