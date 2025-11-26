Топливо для многодетных

Заявление вице-спикера Государственной думы о необходимости проработки мер поддержки, связанных с покупкой бензина многодетными семьями, вызывает некоторые вопросы. Не по причине того, что я многодетный отец и заинтересован в бензине по 6 коп.: было бы неплохо, но не в этой галактике. Понятно, что начинающийся избирательный цикл требует повышенного внимания к острым общественным проблемам, но резкие заявления едва ли уместны.