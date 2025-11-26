Топливо для многодетных

Топливо для многодетныхПочему преждевременны разговоры о льготных ценах на бензин
Заявление вице-спикера Государственной думы о необходимости проработки мер поддержки, связанных с покупкой бензина многодетными семьями, вызывает некоторые вопросы. Не по причине того, что я многодетный отец и заинтересован в бензине по 6 коп.: было бы неплохо, но не в этой галактике. Понятно, что начинающийся избирательный цикл требует повышенного внимания к острым общественным проблемам, но резкие заявления едва ли уместны.
Почему, собственно, бензин? Это единственное топливо, доступное многодетным? Потребители в России могут пользоваться дизельным топливом, смесями пропана и бутана, метаном в виде КПГ и СПГ, биотопливом, водородом, наконец, электричеством. На фоне огромного количества альтернатив мы опять акцентируем внимание на бензине, с которым и так периодически случаются сложности из-за недостаточной экономической эффективности его производства, связанной со сложными настройками фискальной системы.