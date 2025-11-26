Их университеты

С другой стороны, университетские сообщества как никто чувствительны и к новым ограничениям – теперь они живут в мире, гораздо менее открытом, чем пять и тем более десять лет назад, а трансграничное взаимодействие даже с «правильными» странами ассоциируется скорее с уголовно-правовыми рисками, чем с престижем и глобальным прогрессом. Будущее, в котором не вполне ясно, сохранится ли через пять лет спрос на знания и навыки, предлагаемые alma mater, скорее настораживает, чем манит. А призывы считать университет не только местом учебы, но и пространством взросления, где должны приниматься важные решения вроде создания семьи и рождения первого ребенка, вызывают аккуратный скепсис. Да, родители многих из них встретились именно в университетской аудитории – но во времена родителей и стипендии были сопоставимы с зарплатами. Словом, у российских молодых ученых хватает вопросов к тем, кто управляет отраслью, – и конгресс оправдает свое проведение, если хотя бы на часть этих вопросов удастся найти ответ.