В микроскоп не разглядишь

Практически с момента возникновения естественные науки опирались в проверке своих знаний на эксперименты, и для этих экспериментов требовалось различное оборудование. В начале становления наук оборудование было относительно простое, по мере их развития оно усложнялось. Для биологии в период ее активного становления во второй половине XIX в. требования к используемому оборудованию были относительно невысоки, в основном нужны были различные инструменты для сбора и исследования структуры разных организмов на макроскопическом и микроскопическом уровне. Наиболее сложными были микроскопы.