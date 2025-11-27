Газета
Главная / Мнения /

В микроскоп не разглядишь

Зачем биологам высокотехнологичное оборудование
Кирилл Антонец , профессор СПбГУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИСХМ

Практически с момента возникновения естественные науки опирались в проверке своих знаний на эксперименты, и для этих экспериментов требовалось различное оборудование. В начале становления наук оборудование было относительно простое, по мере их развития оно усложнялось. Для биологии в период ее активного становления во второй половине XIX в. требования к используемому оборудованию были относительно невысоки, в основном нужны были различные инструменты для сбора и исследования структуры разных организмов на макроскопическом и микроскопическом уровне. Наиболее сложными были микроскопы.

Микроскопы были одним из первых примеров высокотехнологичного оборудования. Но биологическое оборудование все усложнялось в связи с развитием биохимии и впоследствии молекулярной биологии, благодаря которому в биологическую науку активно вошел ряд приборов из химии, и развития физических методов исследования, благодаря которым достаточно быстро в биологию вошли такие сложные приборы, как электронная микроскопия и различные источники облучения. Изучение тонкой структуры сложных биологических молекул, в том числе знаменитое открытие структуры ДНК в середине XX в., стало возможным благодаря появлению метода рентгеновской дифракции.

