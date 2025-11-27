Юг с признаками Севера

Географически Россия, Азербайджан и Иран вместе способны перекрыть путь с востока на запад Евразии по суше, что дает им стратегическое преимущество. Но этот путь был бы особенно важен при участии третьих стран, таких как ЕС и Индия. А здесь есть сложности. Как известно, до 2022 г. торговля России с ЕС оценивалась (по итогам 2021 г.) в $257 млрд, торговля России с Индией – в $13,6 млрд в 2021 г. и в $68 млрд в 2024 г. Резкий рост доли Индии во многом связан с обходом западных санкций: торговля Индии с ЕС в 2021 г. оценивалась в $88 млрд, а в 2024 г. – уже в $120 млрд. Экспорт России в Индию вырос на $50 млрд, а Индии в ЕС – на $30 млрд. У России потенциал торговли с ЕС был практически исчерпан: без введения санкций российский экспорт вряд ли бы вырос к сегодняшнему дню. Насколько высоки перспективы роста торговли у Ирана с ЕС и Индией, тоже большой вопрос.