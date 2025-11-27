Предпоследние китайские аргументы

В частности, тем, что по итогам Второй мировой союзники решили вернуть остров Китайской республике, пусть тогда еще и не коммунистической, после японской оккупации с 1895 по 1945 гг. Посольство Китая в Японии недавно напомнило японцам про две статьи устава ООН, которые разрешают государствам – основателям этой организации предпринимать почти любые действия против «вражеских государств», если те возобновят свою «агрессивную политику». Эти пункты, которые по задумке были заложены на переходный период после Второй мировой, так и не исключены из устава до сих пор, но о них мало кто вспоминал ранее.