«Невьянская башня»: металлургический хоррор

Название нового романа Алексея Иванова (вышел в издательстве «Альпина. Проза», а онлайн – в «Яндекс книгах») уральцам говорит само за себя, а вот тем, кто на Урале не был, наверное, не помешает некоторый ликбез. Невьянск – один из старейших уральских городов (часа полтора на машине от Екатеринбурга), и его главная достопримечательность – как раз наклонная башня начала XVIII в. Сестра по несчастью Пизанской – уже при строительстве почва стала проседать из-за грунтовых вод, поэтому фундамент срочно укрепили, а башню достроили как бы изогнутой, в форме сабли – верхние ярусы наклонены в противоположную сторону. Как и в Пизе, в Невьянске своей достопримечательностью гордятся – она изображена на городском гербе, к ней подвозят туристические автобусы. И понятно, что туристов больше интригует не сухой фактаж, кто такой этот промышленник Демидов – «заказчик» башни, а многочисленные легенды, с ней связанные. Будто бы тут и зодчего сбросили со шпиля, чтобы никому больше ничего не строил, и бунтовщиков в стенах замуровали, а в подвале одно время чеканили фальшивые деньги – и, когда нагрянула проверка, мастеров безжалостно затопили.