А ведь Эдисон предупреждал

А ведь Эдисон предупреждалУглубление стратегического сотрудничества России и Китая – лучший ответ на глобальные вызовы
Пожалуй, не новость, что любые санкции – это палка о двух концах. И чаще всего самый болезненный удар получают те, кто их придумывает и вводит, а не те, против кого они направлены. Особенно ярко это проявляется в энергетической сфере, где нарушение десятилетиями складывавшихся логистических цепочек аукается авторам санкционных барьеров, а формирование альянсов, нацеленных на преодоление ограничительных мер, придает новый импульс развитию экономик их участников. О том, как именно этот механизм действует, рассказал в своем докладе на пленарном заседании VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, прошедшего в Пекине, главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.
Прежде всего он отметил стремительный рост китайской экономики. «Обеспечивая 35% мирового промышленного производства, Китай, по сути, является сегодня единственной промышленной супердержавой», – заявил Сечин. Он также напомнил, что в качестве одной из основных задач 15-й пятилетки Пекин обозначил создание условий для построения «социалистической модернизированной державы» к 2035 г., что, в свою очередь, предполагает удвоение ВВП.
Такие бурные темпы развития невозможны без мощнейшего энергетического фундамента. И КНР его активно строит. «Сегодня Китай – великая энергетическая держава, которая формирует новый облик всей мировой энергетики. На Китай приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор», – заявил Сечин. Так, в этом году вложения КНР в ТЭК составят порядка $900 млрд, это на треть больше, чем в Северной Америке, и в полтора с лишним раза – чем в Европе.
Причем важно то, что Китай стремится максимально диверсифицировать свой энергобаланс, не отказываясь в том числе от угольной генерации. В частности, в прошлом году были выданы разрешения на строительство 100 ГВт новых мощностей угольных ТЭЦ. И конечно же, особое внимание уделяется углеводородам, страна активизировала разведку и разработку запасов нефти и газа как на своей территории, так и за ее пределами с участием китайских корпораций. Все это происходит на фоне снижения глобальных инвестиций в нефтегазовые проекты. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году они сократятся на 5% относительно уровня прошлых лет и составят $570 млрд. Как следствие, в ближайшее десятилетие добыча черного золота будет сокращаться в среднем на 8% в год, или примерно на 5,5 млн барр./сутки (что соответствует масштабам производства таких стран, как Бразилия и Норвегия).
Важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей, как особо подчеркивает Сечин, служат поставки энергоресурсов из РФ. Сегодня в структуре российского экспорта в Китай энергетика занимает порядка 70%, по итогам 2024 г. наша страна обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около $100 млрд. А в целом, по его словам, за последние 10 лет благодаря своевременной переориентации на Восток Россия стала поставщиком нефти № 1 для Китая с долей порядка 20%. В итоге совокупный экономический эффект для Китая благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной начиная с 2022 г. достигает порядка $20 млрд.
И Россия может сохранять роль «поддерживающего фактора» для Поднебесной на протяжении многих десятилетий. Гарантом этого является ее огромный ресурсный потенциал. Как напомнил глава «Роснефти», совокупная стоимость природных богатств РФ составляет около $100 трлн, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в США. При этом «Роснефть» благодаря обширной минерально-сырьевой базе (МСБ) и высокой эффективности геолого-разведочных работ замещает свои запасы более чем на 100%. Проще говоря, запасов меньше не становится, они только растут. А вот западным корпорациям-мейджорам удается восстанавливать свою МСБ лишь примерно на 40%.
Какой из этого вывод? «Синтез российских ресурсов и технологий, разрабатываемых Китаем, надежно обеспечивает стабильное развитие наших экономик с учетом приоритетов внутреннего потребления», – подчеркивает Сечин. И здесь вполне уместен процитированный им призыв, прозвучавший в 1961 г. на ХХII съезде КПСС: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!»
А что на другом конце палки? Как справедливо отмечает Сечин, «лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной платформе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов». По его словам, уже сейчас видны признаки глубоких и сложных изменений в мировой экономике: отсутствие доступной энергии, рост долга, утрата доверия к сложившейся финансовой системе, неравномерный рост населения планеты, неконтролируемая миграция.
Важнейшим фактором, который грозит похоронить экономические перспективы западного мира, является доступность и стоимость электроэнергии. Глава «Роснефти» с иронией отметил, что недавно МЭА объявило о вхождении мира в эру электричества. А ведь Томас Эдисон считал, что это произошло еще в 1879 г. И судя по всему, Запад абсолютно не готов к событию, анонсированному почти полтора столетия назад. Так, сегодня Китай вырабатывает в два с лишним раза больше электроэнергии, чем США. «Эта ситуация обратна тому, что было 20 лет назад», – уточнил Сечин. Кроме того, стоимость электроэнергии для промышленного сектора в РФ и КНР также в 2 раза ниже, чем в США, и в 3–4 раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза. «Потребитель электричества в США при текущей цене электроэнергии $0,18/кВт ч (для населения), т. е. больше $6 за галлон бензина, фактически платит $125/барр. н. э.», – отметил глава «Роснефти». А к примеру, в Германии и Италии цена электроэнергии для населения составляет $0,40/кВт ч, что эквивалентно $300/барр. н. э. И продолжение санкционного давления, по мнению Сечина, может привести только к кратному увеличению реальных цен.
Санкции ослабляют также позиции ведущих западных денежных единиц. Сечин напомнил, что взаиморасчеты между РФ и КНР уже практически полностью переведены в национальные валюты, а доля доллара и евро сократилась до уровня статистической погрешности. Кроме того, применение доллара в качестве санкционного оружия ослабляет его роль не только в качестве платежного средства, но и как мировой резервной валюты. На этом фоне растет внимание к альтернативным инструментам, прежде всего к золоту. Оно занимает место казначейских облигаций США, которые постепенно теряют статус тихой гавани.
Таким образом, на глобальные вызовы есть один эффективный ответ – углубление стратегического сотрудничества России и Китая. По этому поводу Сечин процитировал древнюю китайскую «Книгу перемен»: «Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду». Лучше и не скажешь!