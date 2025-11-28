А ведь Эдисон предупреждал

Важнейшим фактором, который грозит похоронить экономические перспективы западного мира, является доступность и стоимость электроэнергии. Глава «Роснефти» с иронией отметил, что недавно МЭА объявило о вхождении мира в эру электричества. А ведь Томас Эдисон считал, что это произошло еще в 1879 г. И судя по всему, Запад абсолютно не готов к событию, анонсированному почти полтора столетия назад. Так, сегодня Китай вырабатывает в два с лишним раза больше электроэнергии, чем США. «Эта ситуация обратна тому, что было 20 лет назад», – уточнил Сечин. Кроме того, стоимость электроэнергии для промышленного сектора в РФ и КНР также в 2 раза ниже, чем в США, и в 3–4 раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза. «Потребитель электричества в США при текущей цене электроэнергии $0,18/кВт ч (для населения), т. е. больше $6 за галлон бензина, фактически платит $125/барр. н. э.», – отметил глава «Роснефти». А к примеру, в Германии и Италии цена электроэнергии для населения составляет $0,40/кВт ч, что эквивалентно $300/барр. н. э. И продолжение санкционного давления, по мнению Сечина, может привести только к кратному увеличению реальных цен.