Куда изволите жаловаться

На первом этапе новшество коснется наиболее загруженных управлений ФНС по Москве и Санкт-Петербургу. Часть жалоб налогоплательщиков обеих столиц «поедет» в регионы. Как будет проходить распределение жалоб, в поправках в Налоговый кодекс не указано, установить алгоритм – полномочие ФНС. Вряд ли она пойдет путем твердого закрепления связей: это был бы по существу вариант нынешней иерархической системы обжалования. Вариантом стало бы назначение органа для рассмотрения жалобы автоматически методом случайной выборки, но с учетом территориальной удаленности, чтобы не приходилось ехать из Петербурга во Владивосток. Сам налогоплательщик будет, как и сейчас, представлять жалобу в инспекцию, проводившую проверку, а та – направлять ее по принадлежности.