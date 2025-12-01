Газета
Главная / Мнения /

Куда изволите жаловаться

Оспорить результат налоговой проверки можно будет экстерриториально
Сергей Пепеляев , доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, управляющий партнер «Пепеляев групп»

С 2026 г. планируется ввести экстерриториальное рассмотрение апелляционных жалоб по результатам налоговых проверок. Это означает, что их сможет рассматривать не только налоговый орган, вышестоящий по отношению к проверявшей инспекции.

На первом этапе новшество коснется наиболее загруженных управлений ФНС по Москве и Санкт-Петербургу. Часть жалоб налогоплательщиков обеих столиц «поедет» в регионы. Как будет проходить распределение жалоб, в поправках в Налоговый кодекс не указано, установить алгоритм – полномочие ФНС. Вряд ли она пойдет путем твердого закрепления связей: это был бы по существу вариант нынешней иерархической системы обжалования. Вариантом стало бы назначение органа для рассмотрения жалобы автоматически методом случайной выборки, но с учетом территориальной удаленности, чтобы не приходилось ехать из Петербурга во Владивосток. Сам налогоплательщик будет, как и сейчас, представлять жалобу в инспекцию, проводившую проверку, а та – направлять ее по принадлежности.

Формирования отдельных специализированных инспекций по рассмотрению жалоб пока не произойдет, для этого нет ресурсов, в первую очередь людских. Но это не исключено в дальнейшем в каких-то региональных управлениях. В ФНС считают, что новое законоположение дает ей право сформировать такие структуры, а развитие экстерриториального подхода и к проведению проверок, и к рассмотрению их результатов является приоритетной задачей.

