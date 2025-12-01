Газета
Ноябрьская вахта

Зачем депутаты проводили в Думе дни и ночи
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Депутаты ночуют на Охотном Ряду. По крайней мере глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров перед третьим чтением проекта трехлетнего федерального бюджета и семи законопроектов-спутников. Об этом публично сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что и сам уехал в тот день с работы в 11 часов вечера.

О фактах ночевки других депутатов на работе пока достоверно неизвестно. Скорее всего, они не будут подлежать огласке.

