Опорники как элемент арктической госполитики

Как комплексные планы развития опорных населенных пунктов встроены в архитектуру управления Арктикой
Максим Данькин , генеральный директор АНО «Экспертный центр – проектный офис развития Арктики»

В России сформирован корпус нормативных актов, определяющих стратегический и институциональный каркас развития Арктики – от общенациональной пространственной стратегии до специализированных документов для Арктики и ее опорных территорий. В конце октября 2025 г. правительство РФ утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны на период до 2035 г.

Российская Арктика до сих пор в процессе институциональной трансформации в условиях преобладающей отраслевой модели государственного управления. При этом арктические территории характеризуются плюрализмом акторов – от внешних игроков, федеральных министерств и администраций регионов до корпораций, муниципалитетов, коренных народов и местных сообществ. Из-за множества интересов и центров влияния управление макрорегионом невозможно рассматривать как единую вертикальную схему, это скорее сеть, в которой различные заинтересованные субъекты продвигают собственные приоритеты и формируют параллельные линии развития.

