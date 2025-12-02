Опорники как элемент арктической госполитики

Российская Арктика до сих пор в процессе институциональной трансформации в условиях преобладающей отраслевой модели государственного управления. При этом арктические территории характеризуются плюрализмом акторов – от внешних игроков, федеральных министерств и администраций регионов до корпораций, муниципалитетов, коренных народов и местных сообществ. Из-за множества интересов и центров влияния управление макрорегионом невозможно рассматривать как единую вертикальную схему, это скорее сеть, в которой различные заинтересованные субъекты продвигают собственные приоритеты и формируют параллельные линии развития.