С платформы не сойти

С платформы не сойтиКак регулировать гигантов цифровой экономики
Платформенная экономика стала новой движущей силой, преобразующей глобальный рынок. Ее принципы лежат в основе большинства цифровых сервисов. Платформы не просто соединяют пользователей и поставщиков – они создают экосистемы, управляющие потоками информации, денег и внимания. Их доля в экономике России уже составляет порядка 6% и будет продолжать расти.
Субъектом новой экономики становятся посредники. Они объединяют миллионы участников, управляя данными, алгоритмами и правилами доступа. На этих правилах строятся целые экосистемы. Как отмечал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, цифровые платформы – это новая плановая экономика. Вопрос регулирования здесь системообразующий.
