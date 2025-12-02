С платформы не сойти

Платформенная экономика стала новой движущей силой, преобразующей глобальный рынок. Ее принципы лежат в основе большинства цифровых сервисов. Платформы не просто соединяют пользователей и поставщиков – они создают экосистемы, управляющие потоками информации, денег и внимания. Их доля в экономике России уже составляет порядка 6% и будет продолжать расти.