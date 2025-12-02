Запретить или возглавить

Еще недавно вузы обсуждали, можно ли студентам пользоваться искусственным интеллектом. Теперь к технологии относятся не как к угрозе, а как к инструменту, который полезно освоить. Например, студенты Центрального университета имеют возможность влиять на политику использования ИИ в своем вузе. Они под руководством индустриальных наставников провели продуктовое исследование, которое включало в себя изучение примеров использования LLM в 50 крупнейших университетах мира, а также глубинные интервью с десятками студентов, преподавателей и методистов ведущих университетов страны.