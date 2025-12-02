Подписка или лицензия

Газета
Почему российские IT-разработчики меняют подход к продаже ПО
Татьяна Толмачева , основатель iKS-Consulting

На развитых IT-рынках подписка стала основной моделью продажи лицензий на программное обеспечение. По прогнозу Juniper Research, доходы компаний от подписок (включая ПО) к 2030  г. достигнут $1,2 трлн, сам рынок вырастет за пять лет на 68%. В России подписочная модель пока популярна в сегменте частных потребителей.

Российские потребители давно привыкли к подпискам от «Яндекса» и «Сбера», которые за ежемесячную плату дают доступ к нескольким своим сервисам или дополнительным бонусам. Похожий подход уже начали применять и в российском b2b-сегменте. Например, «Астра», VK Tech, «Солар» – не компании одного продукта. Каждая из них разрабатывает целую систему решений, которые могут продаваться по подписке как сервисы.

