Подписка или лицензия

Российские потребители давно привыкли к подпискам от «Яндекса» и «Сбера», которые за ежемесячную плату дают доступ к нескольким своим сервисам или дополнительным бонусам. Похожий подход уже начали применять и в российском b2b-сегменте. Например, «Астра», VK Tech, «Солар» – не компании одного продукта. Каждая из них разрабатывает целую систему решений, которые могут продаваться по подписке как сервисы.