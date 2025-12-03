Пожар до небес

Пожар до небесПочему горят небоскребы?
В сети завирусились кадры пожара в жилом комплексе «Ван Фук Корт» в Гонконге 26 ноября 2025 г. Восемь 31-этажных корпусов стояли почти вплотную друг к другу; семь из них выгорели полностью. Погибло 94 человека, сотни пострадали от ожогов и отравления угарным газом. Пожар длился почти двое суток. Причинами названы горючие бамбуковые строительные леса и курение рабочих во время фасадных работ. Бамбук до сих пор используется в Гонконге из-за дешевизны и прочности, несмотря на постепенный переход на металлические конструкции. Огонь при таких пожарах распространяется не только вверх, но и в стороны – горящие части строительных лесов разлетаются в стороны, поджигая соседние здания в абсолютно рандомном порядке.
Часто ли горят небоскребы? Несмотря на кажущуюся надежность, высотные здания регулярно становятся объектами масштабных пожаров. В Астане в 2006-м горели верхние уровни 32-этажного «Транспорт Тауэр» (в народе – «Зажигалка»). В 2007 г. в московском «Дукат-Паласе» пожар начался на 9-м этаже и достиг крыши 15-этажного корпуса. В 2013 г. в Грозном пожар охватил 40-этажную «Башню Олимп»; жертв не было, так как здание еще не было сдано. Причиной стали горючие фасадные материалы, использованные подрядчиком. В Лондоне в 2017 г. горело здание Grenfell Tower – погиб 71 человек. Этот трагический случай вызвал глобальные изменения в международных стандартах использования композитных панелей для внешней отделки.