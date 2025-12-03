Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Судан почти не виден

Почему конфликт в этой стране не объясняется наследием колониализма
Сергей Лебедев , кандидат политических наук, научный сотрудник института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ

Рассуждая о конфликтах в странах третьего мира, политологи обычно говорят о тяжелом колониальном наследии. Однако новый виток насилия в Судане в большей степени связан с просчетами и амбициями современных суданских политиков. Возможно, именно поэтому о нем пишут так редко: ни одна из противоборствующих сторон не кажется невинной жертвой.

Суть текущего конфликта – противостояние между двумя параллельными военными структурами, Суданской армией (SAF) и так называемыми Силами быстрого реагирования (RSF), руководители которых сформировали дуумвират после переворота в 2019 г. Семена конфликта были посеяны предыдущим правителем – президентом Омаром аль-Баширом, который правил в Судане с 1993 по 2019 г.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте