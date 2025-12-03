Судан почти не виден

Судан почти не виденПочему конфликт в этой стране не объясняется наследием колониализма
Рассуждая о конфликтах в странах третьего мира, политологи обычно говорят о тяжелом колониальном наследии. Однако новый виток насилия в Судане в большей степени связан с просчетами и амбициями современных суданских политиков. Возможно, именно поэтому о нем пишут так редко: ни одна из противоборствующих сторон не кажется невинной жертвой.
Суть текущего конфликта – противостояние между двумя параллельными военными структурами, Суданской армией (SAF) и так называемыми Силами быстрого реагирования (RSF), руководители которых сформировали дуумвират после переворота в 2019 г. Семена конфликта были посеяны предыдущим правителем – президентом Омаром аль-Баширом, который правил в Судане с 1993 по 2019 г.
