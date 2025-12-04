Бурный новый мир

Бурный новый мирЧем евразийская безопасность отличается от европейской
Формирование архитектуры безопасности в Евразии требует принципиально иного подхода, чем создание в свое время системы безопасности в Европе. В Европе на заключительном этапе холодной войны речь шла об оформлении уже сложившегося статус-кво, развитии экономических связей и гуманитарных контактов через блоковый водораздел. В наши дни на огромном континенте Евразия происходят процессы, принципиально меняющие миропорядок. Эти процессы не только не завершены, но, вероятно, находятся пока в начале своего развития.
В Европе 1960-х – 1970-х гг. существовало два полюса, взаимодействовавших друг с другом в целях стабилизации противостояния. Современная Евразия – часть формирующегося многополярного мира. Здесь несколько сверхкрупных, крупных и множество других значимых игроков, каждый из которых не только продвигает свои национальные интересы, но и руководствуется особым мировоззрением. Одной общей задачи в отличие от Европы второй половины ХХ в. перед ними не стоит, как нет и признанных блоковых лидеров. Список различий можно продолжать, но вывод ясен: возможность создания всеобъемлющей системы безопасности в Евразии в обозримом будущем отсутствует.