Главная / Мнения /

Бурный новый мир

Чем евразийская безопасность отличается от европейской
Дмитрий Тренин , директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Формирование архитектуры безопасности в Евразии требует принципиально иного подхода, чем создание в свое время системы безопасности в Европе. В Европе на заключительном этапе холодной войны речь шла об оформлении уже сложившегося статус-кво, развитии экономических связей и гуманитарных контактов через блоковый водораздел. В наши дни на огромном континенте Евразия происходят процессы, принципиально меняющие миропорядок. Эти процессы не только не завершены, но, вероятно, находятся пока в начале своего развития.

В Европе 1960-х – 1970-х гг. существовало два полюса, взаимодействовавших друг с другом в целях стабилизации противостояния. Современная Евразия – часть формирующегося многополярного мира. Здесь несколько сверхкрупных, крупных и множество других значимых игроков, каждый из которых не только продвигает свои национальные интересы, но и руководствуется особым мировоззрением. Одной общей задачи в отличие от Европы второй половины ХХ в. перед ними не стоит, как нет и признанных блоковых лидеров. Список различий можно продолжать, но вывод ясен: возможность создания всеобъемлющей системы безопасности в Евразии в обозримом будущем отсутствует.

