Обездолинные

ОбездолинныеПочему история с певицей, квартирой и мошенниками важнее, чем казалась поначалу
70-летняя звезда российской эстрады Лариса Долина продолжает оставаться в центре внимания, и на этот раз такого, которого она сама, по-видимому, не желала бы. Судебная история, начавшаяся с рядовой, казалось бы, сделки с недвижимостью, может стать прецедентной, и пока прецедент во всех отношениях плохой.
В августе прошлого года Долина продала квартиру – но с некоторым опозданием поняла, по ее словам, что стала жертвой мошенников, которым и достались вырученные от сделки деньги. Однако покупатель – Полина Лурье заявила, что никаким образом не участвовала в мошеннической схеме, добросовестно перечислив продавцу деньги за квартиру. Тем не менее сначала сделку признал недействительной Хамовнический суд, затем Московский городской, а 27 ноября – уже и Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Хотя с мошенниками в России в последние годы сталкивались многие, решения судов в данном случае не выглядят как акт восстановления попранной справедливости, и если Долина оказалась потерпевшей на первом этапе, оставшись и без квартиры, и без денег, то теперь в аналогичном положении находится ее покупатель: сделка купли-продажи аннулирована судом, и Лурье так и не получила за свои деньги право распоряжаться купленным имуществом по своему усмотрению. Решениями нескольких судов квартира вернулась к Долиной, а вот деньги, выплаченные покупателем, никто возмещать, по-видимому, не собирается, хотя это и противоречит правилу реституции, т. е. возврата сторон отмененной сделки к исходному положению.
В этом, собственно, и проблема, которая заставила Лурье обратиться теперь уже в Верховный суд. Деньги, полученные Долиной при продаже квартиры, не возмещаются покупателю вроде как потому, что продавец ими больше не располагает – они отданы мошенникам. Однако покупатель, по-видимому, не имеет ни малейшего отношения к этому прискорбному для продавца обстоятельству. Ведь ни один из судов пока не расценивал Лурье как участницу мошеннической схемы – в противном случае она была бы уже фигурантом уголовного дела, по итогам которого пока есть четверо осужденных.
Восстановление имущественных прав добросовестного покупателя не менее важно, чем спасение жертвы мошенников, кто бы каким статусом и связями в правоохранительной системе ни обладал. Эта история важна – не только для рынка вторичной недвижимости, но и для общего понимания справедливости в обществе.
Будет крайне прискорбно, если в результате единственной возможностью если не восстановить эту самую справедливость, то хотя бы заявить о несправедливости останется начавшийся троллинг звезды в социальных сетях. Эта история затрагивает слишком широкий спектр ситуаций и, не будучи изначально связанной с политикой, на глазах становится политической. Проблемы торговли квартирами волнуют реально всех, у кого есть хоть какие-то квадратные метры.
Судя по всему, это уже оценили в Государственной думе, которой в приближающемся году предстоят выборы.