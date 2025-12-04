Обездолинные

В этом, собственно, и проблема, которая заставила Лурье обратиться теперь уже в Верховный суд. Деньги, полученные Долиной при продаже квартиры, не возмещаются покупателю вроде как потому, что продавец ими больше не располагает – они отданы мошенникам. Однако покупатель, по-видимому, не имеет ни малейшего отношения к этому прискорбному для продавца обстоятельству. Ведь ни один из судов пока не расценивал Лурье как участницу мошеннической схемы – в противном случае она была бы уже фигурантом уголовного дела, по итогам которого пока есть четверо осужденных.