Неслабое звено

Во-первых, из уже имеющихся масштабов российско-индийского энергетического сотрудничества. По итогам 2024 г. наша страна обеспечила около 40% поставок нефти в Индию (87,5 млн т, или около 2 млн барр./сутки), заняв по этому показателю 1-е место среди всех экспортеров. Примечательно, что в начале десятилетия РФ не входила даже в топ-5 ведущих источников снабжения Индии черным золотом: ее доля в 2020 финансовом году равнялась всего-навсего 1,7%.