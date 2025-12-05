Газета
«Царское Село»: редкости императорского дворца

В Историческом музее выставлены уникальные предметы, воссоздающие атмосферу роскоши Царского Села
Анна Нехаева , критик

В Москву из Санкт-Петербурга на выставку «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» в Государственный исторический музей (ГИМ) приехало более 500 экспонатов. Значительная часть этих артефактов из коллекции «Царского Села» редко покидает запасники музея, чтобы блистать перед публикой, а некоторые экспонаты – и вовсе «дебютанты».

Как и стили, в которых работали архитекторы, возводившие дворцы в резиденции, – барокко, рококо, палладианский классицизм, неоготика – так же велико разнообразие жанров, направлений, форм и материалов экспонатов, представленных на выставке в ГИМе. Проект точно и тонко передает дух Елизаветинской, Екатерининской эпох, эры Александра I и его последователей, позволяя почувствовать торжественную атмосферу пышно украшенных комнат.

