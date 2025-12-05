«Царское Село»: редкости императорского дворца

Как и стили, в которых работали архитекторы, возводившие дворцы в резиденции, – барокко, рококо, палладианский классицизм, неоготика – так же велико разнообразие жанров, направлений, форм и материалов экспонатов, представленных на выставке в ГИМе. Проект точно и тонко передает дух Елизаветинской, Екатерининской эпох, эры Александра I и его последователей, позволяя почувствовать торжественную атмосферу пышно украшенных комнат.