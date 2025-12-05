«Умри, моя любовь»: огонь, иди со мной

Разумеется, переезд из большого города в глушь в начале любого фильма обычно не сулит героям ничего хорошего. В следующей после пролога сцене у пары уже появляется ребенок, а Грейс ведет себя немного странно: ходит на четвереньках по траве, изображая сладострастную кошку, и опасно играется с мясницким ножом. В дальнейшем странности продолжатся. Грейс будет плеваться пивом, сидя (буквально) на полке холодильника, ходить без одежды, царапать ногтями стены и выпрыгивать в закрытую стеклянную дверь. По большей части все это она будет делать с внешним спокойствием, без криков и истерик, как нечто, вполне соответствующее ее природе.