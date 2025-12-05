«Умри, моя любовь»: огонь, иди со мной

«Умри, моя любовь»: огонь, иди со мнойВ прокат вышла гротескная кинофантазия о молодой матери за гранью нервного срыва
Грейс (Дженнифер Лоуренс – «Голодные игры», «Мама!») и Джексон (Роберт Паттинсон – «Бэтмен», «Довод» ) переезжают из Нью-Йорка в деревенскую глушь в Монтане и селятся в просторном доме, который достался Джексону от покойного дяди. Здесь они счастливо заживут вдали от суетной толпы, заведут семью и будут любить друг друга. Она напишет великий американский роман. Он, возможно, запишет музыкальный альбом. По крайней мере, так думает Джексон. Думает ли так Грейс, не известно.
Разумеется, переезд из большого города в глушь в начале любого фильма обычно не сулит героям ничего хорошего. В следующей после пролога сцене у пары уже появляется ребенок, а Грейс ведет себя немного странно: ходит на четвереньках по траве, изображая сладострастную кошку, и опасно играется с мясницким ножом. В дальнейшем странности продолжатся. Грейс будет плеваться пивом, сидя (буквально) на полке холодильника, ходить без одежды, царапать ногтями стены и выпрыгивать в закрытую стеклянную дверь. По большей части все это она будет делать с внешним спокойствием, без криков и истерик, как нечто, вполне соответствующее ее природе.