Хождение за три моря

Тем не менее сам факт визита указывает на сохраняющуюся значимость партнерства двух стран и его устойчивость к внешнему давлению. Интерес к XXIII Российско-индийскому саммиту обусловлен не только его символическим характером, но и возможностью обозначить направления дальнейшего сотрудничества сторон. Россия остается значимой в стратегических расчетах Индии благодаря схожим позициям в мировой политике. Обе страны выступают за многополярный мир и поддерживают подход к мировому управлению с учетом интересов глобального Юга. Москва и Нью-Дели тесно взаимодействуют в БРИКС, ШОС и G20. Отсутствие серьезных политических трений способствует стабильному развитию отношений двух стран на протяжении почти восьми десятилетий.