Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Хождение за три моря

Как визит Владимира Путина в Индию укрепит отношения двух стран
Раджоли Сиддхарт , младший научный сотрудник исследовательского центра Observer Research Foundation

Долгожданный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели привлек повышенное внимание по двум причинам. Во-первых, российский лидер не был в Индии уже четыре года. Во-вторых, и что более важно, поездка проходит на фоне серьезных геополитических вызовов, связанных с попытками президента США Дональда Трампа ослабить связи Индии с Россией посредством вторичных пошлин.

Тем не менее сам факт визита указывает на сохраняющуюся значимость партнерства двух стран и его устойчивость к внешнему давлению. Интерес к XXIII Российско-индийскому саммиту обусловлен не только его символическим характером, но и возможностью обозначить направления дальнейшего сотрудничества сторон. Россия остается значимой в стратегических расчетах Индии благодаря схожим позициям в мировой политике. Обе страны выступают за многополярный мир и поддерживают подход к мировому управлению с учетом интересов глобального Юга. Москва и Нью-Дели тесно взаимодействуют в БРИКС, ШОС и G20. Отсутствие серьезных политических трений способствует стабильному развитию отношений двух стран на протяжении почти восьми десятилетий.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её