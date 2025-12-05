Хождение за три моря

Хождение за три моряКак визит Владимира Путина в Индию укрепит отношения двух стран
Долгожданный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели привлек повышенное внимание по двум причинам. Во-первых, российский лидер не был в Индии уже четыре года. Во-вторых, и что более важно, поездка проходит на фоне серьезных геополитических вызовов, связанных с попытками президента США Дональда Трампа ослабить связи Индии с Россией посредством вторичных пошлин.
Тем не менее сам факт визита указывает на сохраняющуюся значимость партнерства двух стран и его устойчивость к внешнему давлению. Интерес к XXIII Российско-индийскому саммиту обусловлен не только его символическим характером, но и возможностью обозначить направления дальнейшего сотрудничества сторон. Россия остается значимой в стратегических расчетах Индии благодаря схожим позициям в мировой политике. Обе страны выступают за многополярный мир и поддерживают подход к мировому управлению с учетом интересов глобального Юга. Москва и Нью-Дели тесно взаимодействуют в БРИКС, ШОС и G20. Отсутствие серьезных политических трений способствует стабильному развитию отношений двух стран на протяжении почти восьми десятилетий.