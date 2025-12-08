Газета
Ваши планы заблокированы

Как банковские блокировки счетов влияют на экономику
Дарья Митина , председатель профсоюза «Новый труд»

Банковские блокировки счетов и карт – одна из самых популярных тем на просторах соцсетей. Ежедневно мелькают новости о жалобах граждан и представителей малого бизнеса на несправедливые ограничения банков. Даже глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что регулятор «перегнул палку» в борьбе с мошенничеством: меры, которые позволили снизить число финансовых преступлений, кратно увеличили число необоснованных блокировок. Параллельно с этим граждане активнее используют наличные, о чем свидетельствуют данные самого регулятора: за III квартал оборот вырос на 659 млрд руб., что в 5 раз больше показателя 2024 г. Естественная реакция, особенно если учесть, что в части регионов еще случаются периодические перебои связи.

Не все, кого блокируют, являются мошенниками. Часто это обычные люди, которые попали в критерии автоматизированной системы. Иногда это те, кто собирал деньги в детский сад, переводил средства бабушке на лекарства, собирал деньги на похороны или свадьбу, но получил вместо положительных эмоций ограничение и подозрения в преступном умысле. Еще это индивидуальные предприниматели (ИП), особенно молодые и неопытные, которые планировали крупные покупки, но были заблокированы и теперь вынуждены доказывать свою невиновность, вместо того чтобы вести основную деятельность.

