Ваши планы заблокированы

Не все, кого блокируют, являются мошенниками. Часто это обычные люди, которые попали в критерии автоматизированной системы. Иногда это те, кто собирал деньги в детский сад, переводил средства бабушке на лекарства, собирал деньги на похороны или свадьбу, но получил вместо положительных эмоций ограничение и подозрения в преступном умысле. Еще это индивидуальные предприниматели (ИП), особенно молодые и неопытные, которые планировали крупные покупки, но были заблокированы и теперь вынуждены доказывать свою невиновность, вместо того чтобы вести основную деятельность.