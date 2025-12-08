Предъявите ваш криптокошелек

Все чаще сталкиваемся с информацией о ситуациях, когда обычная деловая поездка или пересадка в европейском аэропорту превращаются для россиянина в задержание по подозрению в «киберпреступности» или отмывании средств через криптовалюту. Практика США и ЕС показывает: для задержания достаточно даже вспомогательного участия в криптосделке, если правоохранители связывают ее с более масштабной преступной активностью.