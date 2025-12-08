Олимпийцы – огонь!

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) является самой массовой олимпиадой страны. В прошлом году количество участников финала по 24 общеобразовательным предметам составило более 8800. В текущем учебном году ожидается, что количество участников заключительного этапа превысит 9000 человек.