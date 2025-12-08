Газета
Олимпийцы – огонь!

Как выявляются одаренные дети
Александр Реут , директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Министерства просвещения

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) является самой массовой олимпиадой страны. В прошлом году количество участников финала по 24 общеобразовательным предметам составило более 8800. В текущем учебном году ожидается, что количество участников заключительного этапа превысит 9000 человек.

По-прежнему в приоритете остаются предметы естественно-научной направленности, а также математика и информатика.

