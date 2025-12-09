Как счесть алмазы в каменных пещерах

К саммиту в Дели была сформулирована Программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 г. За прошедшие с предыдущего саммита полтора года удалось активизировать совместную работу по вопросу заключения Соглашения о свободной торговле между Индией и ЕАЭС. Со стороны индийских официальных лиц звучала оптимистичная оценка, что такое соглашение может быть подписано в течение ближайших 18 месяцев. Под давлением американских тарифов в отношении индийского экспорта правительство Индии активно ищет выходы на новые рынки и, возможно, действительно ориентируется на ускоренный темп, хотя в обычных условиях такие переговоры растягиваются на годы. По итогам встречи главы двух государств дали указания профильным ведомствам активизировать усилия по переговорам о «взаимовыгодном соглашении о поощрении и защите инвестиций». Существенно сдерживает двустороннюю торговлю длительный процесс сертификации продукции и в целом отсутствовавшая на протяжении многих лет синхронизация подходов к сертификации между двумя странами. Подписанное в ходе государственного визита Владимира Путина в Индию соглашение между российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и одним из важнейших сертификационных ведомств Индии, Управлением по безопасности и стандартам пищевых продуктов (FSSAI), – важный шаг на пути упрощения торговли, особенно в сфере продовольствия. Совершенствуется совместная работа таможенных ведомств: подписан протокол между Федеральной таможенной службой и Центральным советом по косвенным налогам и таможне Индии по вопросам обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Индией и Россией.