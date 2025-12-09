Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Как счесть алмазы в каменных пещерах

Саммит в Нью-Дели и перспективы российско-индийского сотрудничества
Лидия Кулик , старший научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН

Состоявшийся российско-индийский саммит в Нью-Дели продемонстрировал не только прочность политического партнерства, но и нацеленность правительств двух стран на расширение делового сотрудничества. На предшествующем саммите в Москве в июле 2024 г. лидеры России и Индии поставили цель по объемам товарооборота – $100 млрд к 2030 г. Для реализации этой цели необходимо решить ряд задач по облегчению ведения бизнеса.

К саммиту в Дели была сформулирована Программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 г. За прошедшие с предыдущего саммита полтора года удалось активизировать совместную работу по вопросу заключения Соглашения о свободной торговле между Индией и ЕАЭС. Со стороны индийских официальных лиц звучала оптимистичная оценка, что такое соглашение может быть подписано в течение ближайших 18 месяцев. Под давлением американских тарифов в отношении индийского экспорта правительство Индии активно ищет выходы на новые рынки и, возможно, действительно ориентируется на ускоренный темп, хотя в обычных условиях такие переговоры растягиваются на годы. По итогам встречи главы двух государств дали указания профильным ведомствам активизировать усилия по переговорам о «взаимовыгодном соглашении о поощрении и защите инвестиций». Существенно сдерживает двустороннюю торговлю длительный процесс сертификации продукции и в целом отсутствовавшая на протяжении многих лет синхронизация подходов к сертификации между двумя странами. Подписанное в ходе государственного визита Владимира Путина в Индию соглашение между российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и одним из важнейших сертификационных ведомств Индии, Управлением по безопасности и стандартам пищевых продуктов (FSSAI), – важный шаг на пути упрощения торговли, особенно в сфере продовольствия. Совершенствуется совместная работа таможенных ведомств: подписан протокол между Федеральной таможенной службой и Центральным советом по косвенным налогам и таможне Индии по вопросам обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Индией и Россией.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь