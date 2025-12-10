Плодиться и размножаться

Плодиться и размножатьсяВладимир Путин требует активнее повышать рождаемость
Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам предложил «актуализировать региональные программы повышения рождаемости» и «подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции».
В противном случае нас станет меньше. Жителям перенаселенных мегаполисов вроде Москвы может казаться, что демографическая разрядка не повредит. Тем более что традиционная пугалка «все достанется китайцам» померкла в связи с начавшейся депопуляцией КНР. Но проблема не только в том, что 130 млн россиян к концу столетия будет сложнее обеспечивать безопасность страны, чем сегодняшним 146 млн. Во-первых, само сокращение населения на 16 млн человек сопоставимо с потерями в Великой Отечественной. Во-вторых, сокращение населения – это сокращение рынка. В-третьих, активное долголетие можно только приветствовать, но общество, в котором на девятерых активных работающих налогоплательщиков приходится один пенсионер, динамичнее, сильнее и в конечном счете богаче, чем то, где работников двое, а пенсионеров восемь, а идем мы пока именно туда.
В течение 30 лет считалось, что спад рождений и рост смертности прекратятся, когда экономика стабилизируется, а там, где не хватит своих, помогут мигранты. Но рост благосостояния в среднем понижает рождаемость, у замещающей миграции свои минусы, да и ресурс стран-доноров не безграничен. Остается работать с собственной рождаемостью.
У российских властей есть положительный опыт: после ямы в 1990-х рождаемость в 2015 г. на пару лет немного превысила смертность, и демографы считают это совокупным результатом первых правительственных шагов по поощрению рождаемости (в том числе введения материнского капитала) и вхождения в детородный возраст детей последнего советского пика рождаемости (1985–1987). Но хотя с тех пор меры поддержки только расширялись, кривая с 2017 г. идет вниз.
Среди новых возможных мер, как правило, называют обратный перенос материнского капитала с первых на вторые и третьи рождения, расширение жилищной поддержки, оптимизацию системы выплат семьям с детьми и хотя бы начало разворота внутренних миграционных потоков – назад из городов-миллионников, где собственная рождаемость ниже, чем в среднем по стране. Но все это стоит денег, а совокупный «демографический бюджет» (включая субсидирование ипотеки и другие дорогие программы) уже сейчас превышает 11 трлн руб.
Президент обещал обсудить новые меры в июне, но, даже если будет решено ограничиться только политикой продвижения ценностей семьи с детьми в информационном пространстве, это не будет бесплатно. При этом на протяжении всех лет, в течение которых российское правительство активно поддерживает рождаемость, ВЦИОМ показывает, что в идеальных условиях подавляющее большинство взрослых россиян хотели бы иметь двоих, а то и троих детей.
Осталось, как говорится, начать и кончить: точнее определить, что мешает реализации этого идеала, а потом эти препятствия устранить.