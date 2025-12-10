Плодиться и размножаться

В противном случае нас станет меньше. Жителям перенаселенных мегаполисов вроде Москвы может казаться, что демографическая разрядка не повредит. Тем более что традиционная пугалка «все достанется китайцам» померкла в связи с начавшейся депопуляцией КНР. Но проблема не только в том, что 130 млн россиян к концу столетия будет сложнее обеспечивать безопасность страны, чем сегодняшним 146 млн. Во-первых, само сокращение населения на 16 млн человек сопоставимо с потерями в Великой Отечественной. Во-вторых, сокращение населения – это сокращение рынка. В-третьих, активное долголетие можно только приветствовать, но общество, в котором на девятерых активных работающих налогоплательщиков приходится один пенсионер, динамичнее, сильнее и в конечном счете богаче, чем то, где работников двое, а пенсионеров восемь, а идем мы пока именно туда.