Есть сигнал, что нет сигнала

Из-за ряда регуляторных инициатив и новых реалий 2025 год стал испытанием для бизнеса: нового порядка подключения иностранцев, блокировки абонентов с неактуальными данными, ограничений в работе мобильного интернета и, наконец, новых требований к подключению eSIM. Традиционный телеком затянул пояс потуже из-за других вызовов: ценовых войн и возвращения безлимитов. И, как и прежде, показал свою суперспособность: приспосабливаться.