Есть сигнал, что нет сигнала

Есть сигнал, что нет сигналаКак телеком адаптируется к ограничениям
Из-за ряда регуляторных инициатив и новых реалий 2025 год стал испытанием для бизнеса: нового порядка подключения иностранцев, блокировки абонентов с неактуальными данными, ограничений в работе мобильного интернета и, наконец, новых требований к подключению eSIM. Традиционный телеком затянул пояс потуже из-за других вызовов: ценовых войн и возвращения безлимитов. И, как и прежде, показал свою суперспособность: приспосабливаться.
Тезис о разрушительной роли безлимитов на рынке набил оскомину. Но их использование в качестве инструмента привлечения абонентской базы циклично: стоит рынку сбалансироваться – и у кого-то из игроков сдают нервы. Причины тривиальные: KPI для топ-менеджмента и стремление быстро подтянуть показатель абонентской базы вопреки здравому смыслу и фокусу на качество подключений. Это дает краткосрочный результат, но отбрасывает отрасль назад.