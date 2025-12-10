Спутник в кармане

Спутник в карманеКак России выиграть битву за передачу данных на низкой орбите
Starlink запустил на Украине спутниковый сервис Direct to Cell. Технология Direct to Cell позволяет телефону подключаться напрямую к спутнику. Starlink передает сигнал в диапазоне 4G/LTE: смартфон видит спутник как обычную вышку сотовой связи. На сегодняшний день технология доступна в ограниченном формате – Starlink дает подключение только LTE (4G), только в девяти странах и всего к нескольким приложениям, например WhatsApp (входит в Meta
Сигнал позволяет отправлять SMS и в отдельных случаях совершать видеозвонки низкого качества. Для улучшения услуги SpaceX планирует перейти с 4G на 5G посредством наращивания спутниковой группировки до 10 000 устройств (в сентябре 2025 г. адаптированных спутников было около 600).