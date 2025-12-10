Спутник в кармане

Starlink запустил на Украине спутниковый сервис Direct to Cell. Технология Direct to Cell позволяет телефону подключаться напрямую к спутнику. Starlink передает сигнал в диапазоне 4G/LTE: смартфон видит спутник как обычную вышку сотовой связи. На сегодняшний день технология доступна в ограниченном формате – Starlink дает подключение только LTE (4G), только в девяти странах и всего к нескольким приложениям, например WhatsApp (входит в Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , признана экстремистской и запрещена в России), X, AccuWeather, Maps.