Спутник в кармане

Как России выиграть битву за передачу данных на низкой орбите
Петр Пунченко , старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП)

Starlink запустил на Украине спутниковый сервис Direct to Cell. Технология Direct to Cell позволяет телефону подключаться напрямую к спутнику. Starlink передает сигнал в диапазоне 4G/LTE: смартфон видит спутник как обычную вышку сотовой связи. На сегодняшний день технология доступна в ограниченном формате – Starlink дает подключение только LTE (4G), только в девяти странах и всего к нескольким приложениям, например WhatsApp (входит в Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), признана экстремистской и запрещена в России), X, AccuWeather, Maps.

Сигнал позволяет отправлять SMS и в отдельных случаях совершать видеозвонки низкого качества. Для улучшения услуги SpaceX планирует перейти с 4G на 5G посредством наращивания спутниковой группировки до 10 000 устройств (в сентябре 2025 г. адаптированных спутников было около 600).

