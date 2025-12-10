Газета
Главная / Мнения /

Кто проигрывает в битве гигантов

Борьба крупнейших банков с маркетплейсами затрагивает интересы потребителей
Георгий Горшков , председатель правления «Вайлдберриз банка» и глава финтеха Wildberries & Russ

Скидки по картам и кошелькам маркетплейсов стали предметом споров между крупнейшими классическими банками и молодыми финтехами цифровых платформ. Банки из топ-5 выступили с инициативой запретить банкам при маркетплейсах давать скидки. Мотив понятен, но фактически они маскируют свои цели по борьбе с конкурентами, пытаясь создать социальный миф о якобы «равном доступе к скидкам» и «единой цене».

Многие полагают, что маркетплейсы в этом конфликте ничем не отличаются от крупных банков: все коммерческие организации заботятся о прибыли. И нам действительно нужно вести бизнес эффективно, чтобы продолжать обеспечивать товарами 80 млн покупателей и давать малому бизнесу возможности для сбыта продукции. Маркетплейсы более 20 лет инвестировали в создание складов, IТ-инфраструктуру, развитие сети ПВЗ, автоматизацию и роботизацию, вкладывались в лояльность потребителей. Создание собственных банков – тоже одна из мер сокращения издержек, повышения эффективности бизнеса и качества сервиса.

