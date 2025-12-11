Доворот на Восток

Доворот на ВостокПочему исламские деловые нормы все больше интересуют российских инвесторов
Первый российско-эмиратский бизнес-форум открылся 10 декабря в Дубае. Российский финансовый мир все больше смотрит на Восток. В июле Госдума продлила эксперимент по исламскому банкингу до 2028 г., поскольку сегодня халяльные инвестиции привлекают внимание не только мусульман, но и немусульманских инвесторов, которые ищут прозрачные вложения – альтернативу традиционным продуктам, предусматривающим риски.
Слово «халяль» в переводе с арабского означает «разрешенный». В финансах это вложения, полностью соответствующие нормам исламского права. Ростовщичество, т. е. получение фиксированного процента за предоставление денег, в шариате запрещено. В российской практике это означает, что привычный банковский кредит или депозит с фиксированной ставкой не соответствуют исламскому банкингу.