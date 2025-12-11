Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Доворот на Восток

Почему исламские деловые нормы все больше интересуют российских инвесторов
Юлия Хандошко , СЕО европейского брокера Mind Money (бывшая «Церих»)

Первый российско-эмиратский бизнес-форум открылся 10 декабря в Дубае. Российский финансовый мир все больше смотрит на Восток. В июле Госдума продлила эксперимент по исламскому банкингу до 2028 г., поскольку сегодня халяльные инвестиции привлекают внимание не только мусульман, но и немусульманских инвесторов, которые ищут прозрачные вложения – альтернативу традиционным продуктам, предусматривающим риски.

Слово «халяль» в переводе с арабского означает «разрешенный». В финансах это вложения, полностью соответствующие нормам исламского права. Ростовщичество, т. е. получение фиксированного процента за предоставление денег, в шариате запрещено. В российской практике это означает, что привычный банковский кредит или депозит с фиксированной ставкой не соответствуют исламскому банкингу.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её