Доворот на Восток

Первый российско-эмиратский бизнес-форум открылся 10 декабря в Дубае. Российский финансовый мир все больше смотрит на Восток. В июле Госдума продлила эксперимент по исламскому банкингу до 2028 г., поскольку сегодня халяльные инвестиции привлекают внимание не только мусульман, но и немусульманских инвесторов, которые ищут прозрачные вложения – альтернативу традиционным продуктам, предусматривающим риски.