«Радость земного притяжения»: такой разный Шагал

«Радость земного притяжения»: такой разный ШагалВыставка в Пушкинском музее посвящена шедеврам и малоизвестным работам русского периода наследия художника
Посвященная Марку Шагалу выставка в Пушкинском музее объединила около 90 работ художника. Получившуюся экспозицию можно условно разделить на две части: камерно-домашнюю и парадно-торжественную. В первой – преимущественно требующая приглушенного света графика, включая редкие работы, которые ненадолго достали из запасников. Во второй в основном живопись с упором на узнаваемые шедевры вроде картины «Над городом», а также семь громадных панно из серии, созданной для Еврейского камерного театра.
Вся выставка в целом состоит из произведений Шагала, созданных им во время так называемого русского периода его творчества. Работ из европейских собраний на выставке по понятным причинам нет, поэтому кураторы на имеющемся материале пытаются выявить разные грани раннего наследия Шагала.