«Радость земного притяжения»: такой разный Шагал

Посвященная Марку Шагалу выставка в Пушкинском музее объединила около 90 работ художника. Получившуюся экспозицию можно условно разделить на две части: камерно-домашнюю и парадно-торжественную. В первой – преимущественно требующая приглушенного света графика, включая редкие работы, которые ненадолго достали из запасников. Во второй в основном живопись с упором на узнаваемые шедевры вроде картины «Над городом», а также семь громадных панно из серии, созданной для Еврейского камерного театра.