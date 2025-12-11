Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Радость земного притяжения»: такой разный Шагал

Выставка в Пушкинском музее посвящена шедеврам и малоизвестным работам русского периода наследия художника
Александр Быковский , арт-журналист

Посвященная Марку Шагалу выставка в Пушкинском музее объединила около 90 работ художника. Получившуюся экспозицию можно условно разделить на две части: камерно-домашнюю и парадно-торжественную. В первой – преимущественно требующая приглушенного света графика, включая редкие работы, которые ненадолго достали из запасников. Во второй в основном живопись с упором на узнаваемые шедевры вроде картины «Над городом», а также семь громадных панно из серии, созданной для Еврейского камерного театра.

Вся выставка в целом состоит из произведений Шагала, созданных им во время так называемого русского периода его творчества. Работ из европейских собраний на выставке по понятным причинам нет, поэтому кураторы на имеющемся материале пытаются выявить разные грани раннего наследия Шагала.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её