ОАЭ как хаб инвестиций и цифровой трансформации

В 2024 г. ОАЭ привлекли 37% всех иностранных инвестиций, говорится в отчете UNCTAD World Investment Report 2025. Страна заняла 10-е место в глобальном рейтинге по притоку средств, получив рекордные $45,6 млрд, что на 48,7% больше, чем в 2023 г. Ведущие инвесторы – Великобритания, США, Франция, Италия, Китай – вкладываются не в сырьевые активы, а в финансовые услуги, технологии, дата-центры, логистику, медицину, образование, инновационное сельское хозяйство, промышленный сектор и возобновляемую энергетику. Переход к таким источникам энергии – не только экологическая, но и экономическая необходимость, ведь электроэнергия в ОАЭ всегда была дорогим ресурсом: в условиях жаркого пустынного климата ее производство требует больших затрат.