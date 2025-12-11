Газета
ОАЭ как хаб инвестиций и цифровой трансформации

Через него Россия может получить доступ к огромным рынкам
Кристина Танцюра , CEO SKY Consulting Group, глава комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по работе с ОАЭ и странами Персидского залива

ОАЭ – пример страны, которая смогла быстро и эффективно изменить свои инвестиционные отношения с другими странами, стала магнитом для новых идей и базой для долгосрочного сотрудничества. Пока мировая экономика переживает непростые времена, ОАЭ продолжают уверенный рост благодаря внутренним и внешним реформам, активной торговле и развитию перспективных отраслей.

В 2024 г. ОАЭ привлекли 37% всех иностранных инвестиций, говорится в отчете UNCTAD World Investment Report 2025. Страна заняла 10-е место в глобальном рейтинге по притоку средств, получив рекордные $45,6 млрд, что на 48,7% больше, чем в 2023 г. Ведущие инвесторы – Великобритания, США, Франция, Италия, Китай – вкладываются не в сырьевые активы, а в финансовые услуги, технологии, дата-центры, логистику, медицину, образование, инновационное сельское хозяйство, промышленный сектор и возобновляемую энергетику. Переход к таким источникам энергии – не только экологическая, но и экономическая необходимость, ведь электроэнергия в ОАЭ всегда была дорогим ресурсом: в условиях жаркого пустынного климата ее производство требует больших затрат.

