Тормозной путь

В этой связи для российской экономики поступил тревожный сигнал: по итогам 10 месяцев 2025 г. автомобильная промышленность падает. В то время как промышленность в целом показала рост на 1% год к году, выпуск автомобилей, прицепов и полуприцепов снизился более чем на 22%. Производство легковых автомобилей сократилось до 537 000 единиц (падение почти на 10% за год), а продажи новых машин, включая импортные, уменьшились на 17,8% за 11 месяцев. Сокращение продаж наблюдается у всех производителей легковых автомобилей, входящих в топ-10 самых продаваемых марок в России (за исключением марок, которые только в 2024 г. появились на российском рынке).