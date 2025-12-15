Тормозной путь

Тормозной путьСможет ли автопром выехать из кризиса
Мировой опыт свидетельствует, что автомобильная отрасль традиционно служит ранним индикатором экономического спада: автомобили – высокочувствительный к процентным ставкам и ожиданиям будущих доходов товар длительного пользования, спрос на который начинает сокращаться еще до того, как замедление проявится в других секторах. В крупнейших экономиках снижение производства и продаж авто обычно предшествует рецессии на 3–12 месяцев.
В этой связи для российской экономики поступил тревожный сигнал: по итогам 10 месяцев 2025 г. автомобильная промышленность падает. В то время как промышленность в целом показала рост на 1% год к году, выпуск автомобилей, прицепов и полуприцепов снизился более чем на 22%. Производство легковых автомобилей сократилось до 537 000 единиц (падение почти на 10% за год), а продажи новых машин, включая импортные, уменьшились на 17,8% за 11 месяцев. Сокращение продаж наблюдается у всех производителей легковых автомобилей, входящих в топ-10 самых продаваемых марок в России (за исключением марок, которые только в 2024 г. появились на российском рынке).