Пираты XXI века

28 ноября ударные морские дроны в исключительной экономической зоне Турции атаковали два танкера – Kairos и Virat. Причем второй стал мишенью и на следующий день. 2 декабря неподалеку от Турции был атакован танкер «Midvolga 2». Затем румынские военные объявили о захвате украинского дрона у своих берегов. 10 декабря к югу от Феодосии был атакован танкер Dashan. Такие атаки прямо противоречат международному законодательству, запрещающему акты агрессии на гражданские суда, следующие к тому же в исключительной экономической зоне третьих стран.