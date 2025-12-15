Газета
Главная / Мнения /

Пираты XXI века

Кто ответит за атаки на гражданские суда в исключительной экономической зоне третьих стран
Василий Кашин , директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Атаки на гражданские суда в Черном море в исключительной экономической зоне Турции – качественное изменение военного противостояния. Это акт террора, который подрывает основы международного морского права и превращает моряков третьих стран в мишени.

28 ноября ударные морские дроны в исключительной экономической зоне Турции атаковали два танкера – Kairos и Virat. Причем второй стал мишенью и на следующий день. 2 декабря неподалеку от Турции был атакован танкер «Midvolga 2». Затем румынские военные объявили о захвате украинского дрона у своих берегов. 10 декабря к югу от Феодосии был атакован танкер Dashan. Такие атаки прямо противоречат международному законодательству, запрещающему акты агрессии на гражданские суда, следующие к тому же в исключительной экономической зоне третьих стран.

