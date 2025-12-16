Газета
Главная / Мнения /

Ветераны не останутся без поддержки

Подготовлен базовый стандарт помощи участникам СВО
Игорь Бабушкин , губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей

В марте этого года в соответствии с указом президента России Владимира Путина начала работу комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Ее цель – усилить координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, фонда «Защитники Отечества» и других организаций в интересах ветеранов и бойцов СВО, а также их близких.

В составе комиссии 44 человека: губернаторы, представители правительства и администрации президента, Государственной думы и Совета Федерации, фонда «Защитники Отечества», Народного фронта, общественных организаций, эксперты и участники программы «Время Героев».

