Ветераны не останутся без поддержки

В марте этого года в соответствии с указом президента России Владимира Путина начала работу комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Ее цель – усилить координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, фонда «Защитники Отечества» и других организаций в интересах ветеранов и бойцов СВО, а также их близких.