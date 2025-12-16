Газета
Независимость от препаратов

Независимость от препаратов

Как российская фармацевтическая система встраивается в глобальный рынок
Викрам Пуния , основатель ГК «Фармасинтез»

Недавний визит президента России в Индию привлек внимание в том числе и к успехам российских компаний. Россия радикально перестраивает собственную фармацевтическую систему. Многое сделано на государственном уровне, чтобы стимулировать предпринимательство и привлечь долгосрочные инвестиции в фарму. Для индийских партнеров важны примеры, подтверждающие: условия ведения бизнеса в России благоприятны для предпринимателей из дружественных стран.

Стратегия «Фарма-2030» ставит перед отечественной фармотраслью амбициозные цели. К 2030 г. ожидается увеличение доли отечественных лекарств в общем объеме потребления в денежном выражении до 42,7% (+6,1 п. п. к 2022 г.), двукратный рост объема производства лекарств на территории России и почти трехкратный рост экспорта фармпродукции в сравнении с 2022 г. Предполагается цифровизация отрасли на всех этапах производства препаратов и повышение уровня инноваций.

