Выборы Зеленского

То же самое можно сказать и о других пунктах возможного мирного соглашения в трактовке украинской стороны, о которых идут переговоры. Речь идет и о гарантиях безопасности, где в центре находятся отношения Украины и НАТО. Там тоже могут потребоваться законодательные изменения, раз в украинской конституции зафиксировано стремление к «евро-атлантической интеграции». И, конечно, это касается оставления занятой украинскими войсками территории ДНР. О невозможности этого украинские власти заявляют с упором на конституцию и невозможность ее поменять без референдума. Вполне возможно, что и требования России о правах русского языка и УПЦ на Украине потребуют принятия закона.