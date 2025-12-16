Выборы Зеленского

Выборы ЗеленскогоГотова ли Украина к политической перезагрузке
После того как президент США Дональд Трамп дал понять, что на Украине неплохо бы провести выборы, Владимир Зеленский поспешил заявить о готовности к этому, но с условиями гарантий безопасности и при фактической остановке боевых действий по текущей линии фронта. Известно, что Россия, которая проводила выборы и в условиях спецоперации, с этим не согласна, поэтому всерьез такие слова Зеленского рассматривать не стоит.
«Я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю».
При этом украинское издание «РБК-Украина» написало со ссылкой на источники, что в офисе Зеленского на прошлой неделе уже прошло рабочее совещание по вопросу проведения выборов, включая подготовку законопроекта, разрешающего это во время военного положения. Среди возможных пунктов документа – многодневное голосование и проведение всей процедуры в сжатые сроки до 60 дней, как при досрочных президентских выборах.
При этом собеседники издания подчеркивают, что инициатива не связана с реальными планами проведения выборов и стала реакцией на заявления Трампа. Эта бумага и будет, надо полагать, предъявлена, в случае если призывы к выборам со стороны покровителей Украины продолжатся.
То же самое можно сказать и о других пунктах возможного мирного соглашения в трактовке украинской стороны, о которых идут переговоры. Речь идет и о гарантиях безопасности, где в центре находятся отношения Украины и НАТО. Там тоже могут потребоваться законодательные изменения, раз в украинской конституции зафиксировано стремление к «евро-атлантической интеграции». И, конечно, это касается оставления занятой украинскими войсками территории ДНР. О невозможности этого украинские власти заявляют с упором на конституцию и невозможность ее поменять без референдума. Вполне возможно, что и требования России о правах русского языка и УПЦ на Украине потребуют принятия закона.
Нет сомнений, что все вышеперечисленные законодательные акты или не будут приняты, или будут сформулированы так, чтобы не выполнять лежащие в их основе требования мирного соглашения. У Украины большой опыт такого лавирования со времен Минских соглашений 2015 г. Лишь действительно серьезное давление США или катастрофа на фронте могут привести к другому эффекту.