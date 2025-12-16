Ключи от странового дисконта

Агентство AK&M опубликовало итоги российского рынка слияний и поглощений за три квартала 2025 г.: по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество заключенных сделок М&А уменьшилось почти на 14% – с 102 до 88, а в денежном эквиваленте – почти вдвое. Российские компании и до 2022 г. были существенно недооценены инвесторами по сравнению с западными аналогами, а после 2022 г. страновой дисконт тем более вырос.