Занимательная археологияЧто общего у случаев Александра Бутягина и Мэн Ваньчжоу
С прошлой недели широко обсуждается дело российского археолога Александра Бутягина, приехавшего в Польшу на конференцию и задержанного в Варшаве по запросу украинских силовиков. Петербургского ученого, работающего в Эрмитаже и занимающегося античным наследием в Северном Причерноморье, киевский режим обвиняет в незаконных раскопках и нанесении ущерба археологическим памятникам. Бутягин, как и многие другие российские ученые, работал на раскопках в Крыму и при украинской оккупации, и после возвращения полуострова в состав России. Естественно, теперь киевские власти требуют выдачи Бутягина на Украину.
Не очень хочется рассуждать о том, зачем археолога понесло в Варшаву и о чем Бутягин думал, решаясь на участие в научной конференции не просто в недружественной стране, а в Польше, которая является ключевым союзником украинского режима. Допустим, он действительно полагал, что статус ученого является охранной грамотой и их, по заветам Бонапарта, на середину и не трогать. Допустим, археолог действительно давно не выглядывал на улицу и, возможно, даже не заметил, что в Крыму с 2014 г. в ходу не гривны, а рубли.
Правда, сложно допустить, что Бутягин не слыхал об амстердамской выставке «Скифское золото», куда отвезли находки из того же Северного Причерноморья. Те экспонаты голландцы в том же 2014 году не вернули в Крым, а аннексировали, потом проштамповали это решение в местном суде и передали артефакты Киеву. Наверняка уж про это археолог знал во всех подробностях. Но какое отношение имеет это золото к нему и к конференции в Варшаве, правда же?
Теперь Москве придется придумывать способ, как добиться от поляков возвращения незадачливого ученого мужа на Родину. Возможно, стоило бы посмотреть на опыт китайских товарищей.
В давнем и довольно спокойном 2018 году канадцы решили помочь США погегемонить и задержали в Ванкувере Мэн Ваньчжоу, которая являлась вице-президентом Huawei и по совместительству дочерью президента этой компании Жэнь Чжэнфэя. Якобы Мэн как-то нарушила американские санкции против Ирана.
Китай возмутился, но словесными атаками не ограничился. Быстро стало понятно, что канадцы закусились и просто так отдавать топ-менеджера Huawei не собираются. Тогда в КНР арестовали пару граждан Канады (в общем, не важно, в чем их там подозревали, подошло бы даже конокрадство). Уже после первого канадца Мэн перевели под домашний арест. А потом дело просто не двигалось. В итоге года через три Канада, поняв, что соотечественники все равно важнее любых американских санкций, китаянку отпустила.
И я все внимательно смотрю за новостями: наверняка же должен отыскаться поляк, пойманный с поличным. А лучше парочка.