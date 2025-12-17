Занимательная археология

Не очень хочется рассуждать о том, зачем археолога понесло в Варшаву и о чем Бутягин думал, решаясь на участие в научной конференции не просто в недружественной стране, а в Польше, которая является ключевым союзником украинского режима. Допустим, он действительно полагал, что статус ученого является охранной грамотой и их, по заветам Бонапарта, на середину и не трогать. Допустим, археолог действительно давно не выглядывал на улицу и, возможно, даже не заметил, что в Крыму с 2014 г. в ходу не гривны, а рубли.